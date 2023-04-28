https://news.day.az/officialchronicle/1559656.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побеседовали с офтальмологами, работавшими в одно время с академиком Зарифой Алиевой
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побеседовали с офтальмологами, работавшими в одно время с академиком Зарифой Алиевой
28 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева за чайным столом побеседовали с офтальмологами, работавшими в одно время с выдающимся ученым-офтальмологом, академиком Зарифой Алиевой.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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