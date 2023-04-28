Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побеседовали с офтальмологами, работавшими в одно время с академиком Зарифой Алиевой

28 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева за чайным столом побеседовали с офтальмологами, работавшими в одно время с выдающимся ученым-офтальмологом, академиком Зарифой Алиевой.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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