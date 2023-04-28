https://news.day.az/officialchronicle/1559666.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с турецкими спортсменками, посвятившими свою победу на чемпионате Европы по тяжелой атлетике Азербайджану
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с турецкими спортсменками, посвятившими свою победу на чемпионате Европы по тяжелой атлетике Азербайджану
28 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с турецкими спортсменками, посвятившими свою победу на состоявшемся в Иреване чемпионате Европы по тяжелой атлетике Азербайджану.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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