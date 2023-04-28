Президент Ильхам Алиев: Когда против нашего флага было проявлено неуважение, турецкие спортсмены восстановили справедливость

Ваша победа имеет особое значение. Вы - молодые спортсмены, в вашей жизни будет еще много побед, но эта победа - особенная, потому что когда против нашего флага, являющегося нашим национальным атрибутом, было проявлено неуважение, вы восстановили справедливость.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал, в частности Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на встрече с турецкими спортсменками Джансу Бекташ, Гамзе Алтун и Нурай Гюнгёр, посвятившими Азербайджану победу на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Иреване.

"Поднятие флага Турции означало восстановление справедливости. Прозвучавший Национальный гимн Турецкого государства заставил встать всех присутствующих. Наш флаг сожгли, но там развевался флаг Турции, который для нас так же дорог, как и наш собственный. Это сделали вы, прекрасная молодежь, представители братской страны", - отметил Президент Азербайджана.