Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли с визитом в Турцию

29 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана прибыл с рабочим визитом в Стамбул.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Стамбульском аэропорту имени Ататюрка, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Азербайджана был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву встречали министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк и другие официальные лица.