https://news.day.az/officialchronicle/1559860.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли с визитом в Турцию
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли с визитом в Турцию
29 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана прибыл с рабочим визитом в Стамбул.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Стамбульском аэропорту имени Ататюрка, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Азербайджана был выстроен почетный караул.
Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву встречали министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк и другие официальные лица.
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