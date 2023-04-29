Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган принимают участие в фестивале «ТЕХНОФЕСТ» в Стамбуле

29 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган принимают участие в Аэрокосмическом и технологическом фестивале "ТЕХНОФЕСТ" в Стамбуле.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с супругой Эмине Эрдоган, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли на место проведения фестиваля на автомобиле Togg, являющемся еще одним показателем технологического развития братской страны.

Участники фестиваля, выстроившиеся вдоль дороги, приветствовали президентов, первых леди букетами цветов и бурными аплодисментами.

Затем было сделано фото на память.

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Нынешний фестиваль "ТЕХНОФЕСТ", который проводится стремительно развивающейся в сфере технологий Турцией уже шестой год, стартовал 27 апреля. Фестиваль, который продлится до 1 мая, организован совместно Фондом турецкой технологической команды (Фонд T3), Министерством промышленности и технологий при партнерстве около 120 учреждений, включая государственные, частные, научные и медийные организации, которые играют важную роль в национальной технологической системе братской страны. На расширяющемся с каждым годом "ТЕХНОФЕСТ"е в течение пяти дней будут организованы технологические, научные, авиационно-пилотажные презентации, выставки, конференции, технологические конкурсы, церемонии награждения и другие мероприятия.

Технологические конкурсы, проводимые в рамках фестиваля, представляют собой идеальную платформу для представления проектов молодежи, которые хотят воплотить свои мечты в реальность. Именно благодаря этому количество участников этого грандиозного фестиваля с каждым годом стремительно увеличивается. Так, в 2018 году, когда "ТЕХНОФЕСТ" был организован впервые, в мероприятии приняли участие 4333 команды и 20 тысяч участников, в этом году количество команд превышает 333 тысячи, а число участников составляет более 1 миллиона человек. В этом году в "Технологических конкурсах" проводится 41 соревнование в 102 различных категориях.

Напомним, что 26-29 мая 2022 года "ТЕКНОФЕСТ" впервые прошел за пределами Турции - в Азербайджане. В церемонии открытия "ТЕХНОФЕСТ Азербайджан" приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Первые леди Мехрибан Алиева и Эмине Эрдоган, а также лауреат Нобелевской премии Азиз Санджар.

Фестиваль "ТЕХНОФЕСТ Азербайджан" посетили около 300 тысяч человек. В рамках фестиваля было организовано три международных мероприятия и восемь технологических конкурсов. В этих соревнованиях приняли участие более 1000 команд, сформированных из более чем 5 тысяч молодых людей.

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