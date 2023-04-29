https://news.day.az/officialchronicle/1559936.html Президент Ильхам Алиев: Турция и Азербайджан всегда вместе
Президент Ильхам Алиев: Турция и Азербайджан всегда вместе
Турция и Азербайджан всегда вместе. Турция и Азербайджан - дружественные, братские страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на Аэрокосмическом и технологическом фестивале "ТЕХНОФЕСТ" в Стамбуле.
Глава государства отметил, что подписанием два года назад Шушинской декларации Турция и Азербайджан официально стали союзниками. Подписание этой исторической Декларации в Шуше, являющейся венцом Карабаха, имеет особое значение. Шуша - дорогой город азербайджанского народа, дорогой город - тюркского мира.
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