Президент Ильхам Алиев: Турция и Азербайджан всегда вместе

Турция и Азербайджан всегда вместе. Турция и Азербайджан - дружественные, братские страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на Аэрокосмическом и технологическом фестивале "ТЕХНОФЕСТ" в Стамбуле.

Глава государства отметил, что подписанием два года назад Шушинской декларации Турция и Азербайджан официально стали союзниками. Подписание этой исторической Декларации в Шуше, являющейся венцом Карабаха, имеет особое значение. Шуша - дорогой город азербайджанского народа, дорогой город - тюркского мира.