Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган прибыли на место проведения фестиваля TEKNOFEST на автомобиле Togg

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Первая леди Мехрибан Алиева и Первая леди Эмине Эрдоган прибыли на место проведения фестиваля TEKNOFEST на автомобиле Togg.

Автомобилем управлял Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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