Президент Ильхам Алиев: Турция сыграла важную роль в объединении большого тюркского мира

Турция сыграла важную роль в объединении большого тюркского мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на Аэрокосмическом и технологическом фестивале "ТЕХНОФЕСТ" в Стамбуле.

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