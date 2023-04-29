https://news.day.az/officialchronicle/1559943.html Президент Ильхам Алиев: Турция сыграла важную роль в объединении большого тюркского мира
Президент Ильхам Алиев: Турция сыграла важную роль в объединении большого тюркского мира
Турция сыграла важную роль в объединении большого тюркского мира.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на Аэрокосмическом и технологическом фестивале "ТЕХНОФЕСТ" в Стамбуле.
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