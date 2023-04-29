Президент Ильхам Алиев: В ближайшем будущем в Азербайджане будет создан центр «Байрактар»

В ближайшем будущем в Азербайджане будет создан центр "Байрактар"

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на Аэрокосмическом и технологическом фестивале "ТЕХНОФЕСТ" в Стамбуле.

"Когда в начале этого месяца, 3 апреля Сельчук бей находился в Азербайджане, мы поговорили о нашем будущем сотрудничестве и договорились о создании в Азербайджане центра "Байрактар". Иншаллах, в ближайшем будущем в Азербайджане будет создан центр "Байрактар", - отметил глава государства.