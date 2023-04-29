Президент Реджеп Тайип Эрдоган подарил Президенту Ильхаму Алиеву памятную марку в честь 100-летия Гейдара Алиева

Президент Реджеп Тайип Эрдоган подарил Президенту Ильхаму Алиеву памятную марку в честь 100-летия общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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