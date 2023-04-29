https://news.day.az/officialchronicle/1559946.html Президент Реджеп Тайип Эрдоган подарил Президенту Ильхаму Алиеву памятную марку в честь 100-летия Гейдара Алиева
Президент Реджеп Тайип Эрдоган подарил Президенту Ильхаму Алиеву памятную марку в честь 100-летия Гейдара Алиева
Президент Реджеп Тайип Эрдоган подарил Президенту Ильхаму Алиеву памятную марку в честь 100-летия общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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