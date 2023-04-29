Президент Ильхам Алиев: Оборонная промышленность Турции признается сегодня во всем мире

Оборонная промышленность Турции признается сегодня во всем мире.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на Аэрокосмическом и технологическом фестивале "ТЕХНОФЕСТ" в Стамбуле.

"Самая развитая, самая передовая, самая современная оборонная промышленность укрепляет как Турцию, так и нас. Это обеспечит безопасность Турции намного лет вперед", - подчеркнул глава государства.