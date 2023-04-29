Президент Ильхам Алиев: Надеюсь, что скоро KIZILELMA будет в небе Азербайджана

Надеюсь, что скоро KIZILELMA будет в небе Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на Аэрокосмическом и технологическом фестивале "ТЕХНОФЕСТ" в Стамбуле.

Новость обновляется