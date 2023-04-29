Участники фестиваля «ТЕХНОФЕСТ» тепло приветствовали Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву

29 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган принимают участие в Аэрокосмическом и технологическом фестивале "ТЕХНОФЕСТ" в Стамбуле.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с супругой Эмине Эрдоган, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли на место проведения фестиваля на автомобиле Togg, являющемся еще одним показателем технологического развития братской страны.

Участники фестиваля тепло приветствовали президентов, первых леди букетами цветов и бурными аплодисментами.

Выступление Президента Ильхама Алиева прерывалось овациями.