Президент Ильхам Алиев: Сильная турецкая промышленность усиливает как саму Турцию, так и ее союзников

Сегодня Турция является торговым, энергетическим, транспортным, политическим центром Евразии. Значение и роль Турции с каждым днем растут.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления 29 апреля на Аэрокосмическом и технологическом фестивале "ТЕХНОФЕСТ" в Стамбуле.

Глава нашего государства отметил, что сильная турецкая промышленность укрепляет как саму Турцию, так и ее союзников. Турецкая армия сегодня является одной из самых передовых армий мира.