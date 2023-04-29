https://news.day.az/officialchronicle/1559966.html Президент Ильхам Алиев: Сильная турецкая промышленность усиливает как саму Турцию, так и ее союзников
Президент Ильхам Алиев: Сильная турецкая промышленность усиливает как саму Турцию, так и ее союзников
Сегодня Турция является торговым, энергетическим, транспортным, политическим центром Евразии. Значение и роль Турции с каждым днем растут.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления 29 апреля на Аэрокосмическом и технологическом фестивале "ТЕХНОФЕСТ" в Стамбуле.
Глава нашего государства отметил, что сильная турецкая промышленность укрепляет как саму Турцию, так и ее союзников. Турецкая армия сегодня является одной из самых передовых армий мира.
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