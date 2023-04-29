Президент Ильхам Алиев: Реджепу Тайипу Эрдогану принадлежат исторические заслуги перед тюркским миром

Турция за последние 20 лет прошла большой и славный путь. При лидерстве Президента Реджепа Тайипа Эрдогана Турция завоевала авторитет в мировом масштабе, является гарантом мира, стабильности, безопасности в нашем регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на Аэрокосмическом и технологическом фестивале "ТЕХНОФЕСТ" в Стамбуле.

"Турция играет очень большую роль в деле объединения тюркского мира. И на состоявшемся в прошлом месяце в Анкаре Саммите тюркских государств все тюркские государства выразили свою поддержку, уважение моему дорогому брату и нашу общую солидарность", - подчеркнул глава государства.

Президент Азербайджана отметил, что Реджепу Тайипу Эрдогану принадлежат исторические заслуги в объединении тюркского мира и перед тюркским миром.