Президент Ильхам Алиев: Души наших отцов и предков рады, потому что Турция и Азербайджан едины

Души наших отцов и предков рады, потому что Турция и Азербайджан едины.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на Аэрокосмическом и технологическом фестивале "ТЕХНОФЕСТ" в Стамбуле.

Напомнив, что через несколько дней азербайджанский народ будет отмечать 100-летие со дня рождения основателя и созидателя современного Азербайджанского государства Гейдара Алиева, глава государства сказал: "Гейдар Алиев сказал, что Турция и Азербайджан - одна нация, два государства. Сегодня мы доказываем это. Души наших отцов и предков рады. Потому что Турция и Азербайджан едины. Как сказал мой отец: "Одна нация, два государства", хочу добавить, один кулак!".