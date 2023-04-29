https://news.day.az/officialchronicle/1560006.html Состоялся совместный обед Президента Ильхама Алиева и Президента Реджепа Тайипа Эрдогана
Состоялся совместный обед Президента Ильхама Алиева и Президента Реджепа Тайипа Эрдогана
29 апреля состоялся совместный обед Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой c Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и его супругой Эмине Эрдоган.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре