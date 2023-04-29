Состоялся совместный обед Президента Ильхама Алиева и Президента Реджепа Тайипа Эрдогана

29 апреля состоялся совместный обед Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой c Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и его супругой Эмине Эрдоган.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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