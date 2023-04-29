https://news.day.az/officialchronicle/1560012.html Завершился рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Турцию
Завершился рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Турцию
29 апреля завершился рабочий визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Стамбул по приглашению Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Стамбульском аэропорту имени Ататюрка, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Азербайджана был выстроен почетный караул.
Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву провожали Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган.
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