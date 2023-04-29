Завершился рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Турцию

29 апреля завершился рабочий визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Стамбул по приглашению Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Стамбульском аэропорту имени Ататюрка, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Азербайджана был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву провожали Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган.