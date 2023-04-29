https://news.day.az/officialchronicle/1560084.html Президент Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответили на вопросы корреспондента CNN Turk - ФОТО
Президент Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответили на вопросы корреспондента CNN Turk - ФОТО
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган, принявшие участие в фестивале "ТЕКНОФЕСТ", ответили на вопросы корреспондента телеканала CNN Turk Фульи Озтюрк.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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