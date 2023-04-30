https://news.day.az/officialchronicle/1560213.html Президент Ильхам Алиев принял исполнительного вице-президента компании Boeing
Президент Ильхам Алиев принял исполнительного вице-президента компании Boeing
30 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял исполнительного вице-президента компании Boeing, президента и главного исполнительного директора компании Boeing Commercial Airplanes Стэнли Дила.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре