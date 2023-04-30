Президент Ильхам Алиев принял исполнительного вице-президента компании Boeing

30 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял исполнительного вице-президента компании Boeing, президента и главного исполнительного директора компании Boeing Commercial Airplanes Стэнли Дила.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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