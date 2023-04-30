https://news.day.az/officialchronicle/1560216.html Президент Ильхам Алиев принял президента Международной автомобильной федерации
Президент Ильхам Алиев принял президента Международной автомобильной федерации
30 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента Международной автомобильной федерации Мохаммеда бен Сулайема.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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