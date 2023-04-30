Президент Ильхам Алиев принял президента Международной автомобильной федерации

30 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента Международной автомобильной федерации Мохаммеда бен Сулайема.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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