https://news.day.az/officialchronicle/1560324.html Президент Ильхам Алиев принял председателя правления акционерного общества “Узавтосаноат” Узбекистана
Президент Ильхам Алиев принял председателя правления акционерного общества “Узавтосаноат” Узбекистана
1 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя правления акционерного общества "Узавтосаноат" Узбекистана Улугбека Розукулова.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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