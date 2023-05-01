Президент Ильхам Алиев: Прошедший в Узбекистане референдум – важный шаг на пути всестороннего развития братской страны

Референдум, проведенный в Узбекистане, является важным шагом, направленным на всестороннее развитие братской страны и укрепление демократии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимая председателя правления Акционерного общества Узбекистана "Узавтосаноат" Улугбека Розукулова.

Попросив передать Президенту Шавкату Мирзиёеву поздравления по случаю успешного проведения референдума в Узбекистане, глава государства отметил, что этот референдум является выражением доверия народа курсу, проводимому Президентом Узбекистана.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность договоренностей, достигнутых во время встреч с узбекским коллегой, в том числе работы, проводимой в сфере автомобилестроения, с точки зрения расширения сотрудничества.