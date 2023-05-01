https://news.day.az/officialchronicle/1560502.html Президент Ильхам Алиев выделил средства на капитальный ремонт автомобильных дорог в городе Сабирабад
Президент Ильхам Алиев выделил средства на капитальный ремонт автомобильных дорог в городе Сабирабад
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог в городе Сабирабад.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, на проведение капитального ремонта автомобильных дорог в городе Сабирабад из предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2023 год резервного фонда Президента Азербайджана Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделены 2,9 миллиона (два миллиона девятьсот тысяч) манатов.
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