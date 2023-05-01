https://news.day.az/officialchronicle/1560504.html Предпринимателям, занимающимся производственной деятельностью на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, будет оказана финансовая помощь - Указ
Предпринимателям, занимающимся производственной деятельностью на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, будет оказана финансовая помощь - Указ
Президент Ильхам Алиев подписал указ об оказании финансовой помощи предпринимателям, занимающимся производственной деятельностью на освобожденных от оккупации территориях, в связи с использованием коммунальных услуг.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом указа можно ознакомиться здесь.
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