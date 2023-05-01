Предпринимателям, занимающимся производственной деятельностью на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, будет оказана финансовая помощь

Президент Ильхам Алиев подписал указ об оказании финансовой помощи предпринимателям, занимающимся производственной деятельностью на освобожденных от оккупации территориях, в связи с использованием коммунальных услуг.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом указа можно ознакомиться здесь.