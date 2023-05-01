https://news.day.az/officialchronicle/1560511.html Утверждено соглашение о воздушном сообщении между Азербайджаном и Монтенегро
Утверждено соглашение о воздушном сообщении между Азербайджаном и Монтенегро
Президент Ильхам Алиев подписал закон Азербайджанской Республики об утверждении соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Монтенегро о воздушном сообщении.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно закону, утверждено "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Монтенегро о воздушном сообщении", подписанное 4 февраля 2023 года в городе Баку.
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