Президент Ильхам Алиев внес изменения в Нахчыванское соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств

Президент Ильхам Алиев подписал закон "Об утверждении протокола о внесении изменений в Нахчыванское соглашение "О создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно закону, утвержден Протокол о внесении изменений в Нахчыванское соглашение "О создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств", подписанный 11 ноября 2022 года в городе Самарканд.