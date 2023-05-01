https://news.day.az/officialchronicle/1560512.html Президент Ильхам Алиев внес изменения в Нахчыванское соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств
Президент Ильхам Алиев внес изменения в Нахчыванское соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств
Президент Ильхам Алиев подписал закон "Об утверждении протокола о внесении изменений в Нахчыванское соглашение "О создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно закону, утвержден Протокол о внесении изменений в Нахчыванское соглашение "О создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств", подписанный 11 ноября 2022 года в городе Самарканд.
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