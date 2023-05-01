https://news.day.az/officialchronicle/1560514.html Утверждена подписанная в Баку Конвенция между Азербайджаном и Японией
Утверждена подписанная в Баку Конвенция между Азербайджаном и Японией
Президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении Конвенции между Азербайджанской Республикой и Японией об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно закону, утверждена Конвенция "Об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы между Азербайджанской Республикой и Японией", подписанная 27 декабря 2022 года в городе Баку.
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