Утверждено соглашение о грузоперевозках между государствами-членами Организации тюркских государств

Президент Ильхам Алиев подписал закон "Об утверждении соглашения между правительствами государств-членов Организации тюркских государств "О международных комбинированных грузоперевозках".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно закону, утверждено соглашение "О международных комбинированных грузоперевозках между правительствами государств-членов Организации тюркских государств", подписанное 11 ноября 2022 года в городе Самарканд.