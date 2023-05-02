https://news.day.az/officialchronicle/1560721.html Утверждено соглашение о грузоперевозках между государствами-членами Организации тюркских государств
Утверждено соглашение о грузоперевозках между государствами-членами Организации тюркских государств
Президент Ильхам Алиев подписал закон "Об утверждении соглашения между правительствами государств-членов Организации тюркских государств "О международных комбинированных грузоперевозках".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно закону, утверждено соглашение "О международных комбинированных грузоперевозках между правительствами государств-членов Организации тюркских государств", подписанное 11 ноября 2022 года в городе Самарканд.
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