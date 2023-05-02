https://news.day.az/officialchronicle/1560723.html Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение о создании упрощенного таможенного коридора между участниками Организации тюркских государств
Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение о создании упрощенного таможенного коридора между участниками Организации тюркских государств
Президент Ильхам Алиев подписал закон "Об утверждении соглашения между правительствами стран-членов Организации тюркских государств "О создании упрощенного таможенного коридора".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соглашение между правительствами стран-членов Организации тюркских государств "О создании упрощенного таможенного коридора" было подписано 11 ноября 2022 года в городе Самарканд.
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