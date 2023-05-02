https://news.day.az/officialchronicle/1560822.html Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Агдамский район
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Агдамский район
2 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Агдамский район.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства заложил фундамент Центра цифрового управления и Учебно-тренингового комплекса ОАО "Азеришыг" в Агдаме.
Затем Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева заложили фундамент Агдамского центра мугама, 2-го и 3-го жилых кварталов, которые будут построены в городе Агдам, административного здания в городе Агдам.
Далее глава государства ознакомился со строительством железнодорожной линии Барда-Агдам.
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