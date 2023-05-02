https://news.day.az/officialchronicle/1560831.html Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Центра цифрового управления и учебно-образовательного комплекса ОАО "Азеришыг" в Агдаме
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Центра цифрового управления и учебно-образовательного комплекса ОАО "Азеришыг" в Агдаме
2 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Агдамский район.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства заложил фундамент Центра цифрового управления и учебно-образовательного комплекса ОАО "Азеришыг" в городе Агдам.
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