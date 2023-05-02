https://news.day.az/officialchronicle/1560833.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева заложили фундамент 2-го и 3-го жилых кварталов Агдама
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева заложили фундамент 2-го и 3-го жилых кварталов Агдама
2 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Агдамский район.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева заложили фундамент 2-го и 3-го жилых кварталов Агдама.
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