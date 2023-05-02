Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева заложили фундамент административного здания в городе Агдам

2 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Агдамский район.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева заложили фундамент административного здания в городе Агдам.

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