https://news.day.az/officialchronicle/1561013.html Президент Ильхам Алиев: Мечтой Гейдара Алиева было увидеть Шушу свободной, и мы осуществили его мечту
Президент Ильхам Алиев: Мечтой Гейдара Алиева было увидеть Шушу свободной, и мы осуществили его мечту
Мечтой Гейдара Алиева было увидеть Шушу свободной, и мы осуществили его мечту.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 3 мая в Шуше на 4-й Международной конференции "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему", посвященной 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.
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