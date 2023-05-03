Президент Ильхам Алиев: В комментариях Армении к новым вариантам проекта мирного соглашения мы опять увидели территориальные претензии к Азербайджану

Мы отправили Армении четыре новых варианта проекта мирного соглашения, они вернули свои комментарии, но то, что мы увидели в этих комментариях, это опять территориальные претензии к Азербайджану.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 3 мая в Шуше на 4-й Международной конференции "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему", посвященной 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

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