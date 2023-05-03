Президент Ильхам Алиев: Армяне упустят шанс, если будут затягивать переговорный процесс

Армяне могут затягивать процесс, использовать переговорный формат, который был запущен, не для того, чтобы прийти к соглашению, а чтобы затянуть процесс до бесконечности, ожидая чего-то, ожидая чуда, ожидая изменений. Я думаю, что они упустят возможность, потому что почти тридцать лет оккупации не дали им никаких преимуществ. Наоборот, они оказались отрезанными от регионального развития.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев 3 мая на проходящей в Шуше четвертой международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему", посвященная 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.

Глава государства подчеркнул, что Армения потеряла шанс стать действительно независимой страной. "Не формально, а фактически независимой. И сейчас они ищут себе нового хозяина или хозяев. Но недавняя история должна преподать им урок. Поэтому мы надеемся, что они это поймут", - добавил Президент.