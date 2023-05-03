Президент Ильхам Алиев: За 28 лет Минская группа не сделала ничего плодотворного

За 28 лет Минская группа не сделала ничего плодотворного. Основной причиной этого было то, что Армения не хотела освобождать территории.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев 3 мая на проходящей в Шуше четвертой международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему", отвечая на вопрос Майкла Рейнолдса из Принстонского университета США.

Отметив, что в годы оккупации Минская группа не пользовалась особой популярностью в Азербайджане, глава государства отметил: "И сейчас, когда она фактически ушла в отставку, мы не будем слишком много об этом говорить. Но основной причиной, по которой мирное урегулирование конфликта так и не было достигнуто, было то, что этого не хотела Армения".