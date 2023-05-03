https://news.day.az/officialchronicle/1561124.html Президент Ильхам Алиев надеется, что переговоры в Вашингтоне ознаменуются хотя бы признаками прогресса
Президент Ильхам Алиев надеется, что переговоры в Вашингтоне ознаменуются хотя бы признаками прогресса
Надеюсь, переговоры в Вашингтоне ознаменуются если не конкретными результатами, то хотя бы признаками прогресса.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев 3 мая на четвертой международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему" в Шуше, посвященной 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.
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