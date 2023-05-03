Президент Ильхам Алиев: Уверен Азербайджан и Турция не только сохранят существующий формат союзнических отношений, но и укрепят его

Что касается отношений между Азербайджаном и Турцией в будущем, то я абсолютно уверен, что наши страны не только сохранят существующий формат союзнических отношений, но и укрепят его, потому что в нынешних новых геополитических реалиях они стали важным фактором региональной стабильности и безопасности, будь то в военной области, в энергетике, в области коммуникаций, торговли и т. д.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев 3 мая на четвертой международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему" в Шуше, посвященной 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.

Глава государства подчеркнул, что он настроен крайне оптимистично в вопросе будущего азербайджано-турецких связей. "Считаю, что ничто не изменит братский характер отношений между Турцией и Азербайджаном", - отметил он.