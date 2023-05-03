Президент Ильхам Алиев: Продолжаются переговоры по наращиванию объема поставок казахстанской нефти через Азербайджан

Есть планы и продолжаются переговоры по наращиванию объема поставок казахстанской нефти через Азербайджан. Наша трубопроводная инфраструктура позволяет это.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал, в частности, Президент Ильхам Алиев 3 мая на четвертой международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему" в Шуше, посвященной 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.

Касаясь увеличения объёмов поставки через Баку-Тбилиси-Джейхан, глава государства отметил, что здесь может возникнуть проблема с качеством конечного продукта, поскольку казахстанская нефть отличается от Azeri Light. "При крупных объемах поставок через Баку-Тбилиси-Джейхан, мы потеряем качество, так сказать, премиум, потому что Azeri Light, которую мы экспортируем через этот трубопровод, является более ценным, чем марка Brent. Но, конечно, есть и другие варианты. Мы можем поработать над определенными коммерческими условиями. Если изменится качество конечной нефти в Джейхане , то у нас есть пустой трубопровод, который идет из Баку в морской порт Супса, и его также можно задействовать ввиду наличия крупного рынка на Черном море", - подчеркнул Президент Азербайджана.