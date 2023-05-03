Президент Ильхам Алиев: Центральная Азия и Азербайджан в будущем будут более интегрированы

Азербайджан поддерживает активный диалог со странами Центральной Азии. И этот диалог имеет очень позитивную динамику.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал, в частности, Президент Ильхам Алиев 3 мая на четвертой международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему" в Шуше, посвященной 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.

"Независимо от того, что может произойти, независимо от того, что произойдет, я думаю, что Центральная Азия и Азербайджан в будущем будут более интегрированы", - отметил глава государства.