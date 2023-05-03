Президент Ильхам Алиев: Армяне должны произнести, что Карабах – это Азербайджан

Что касается формального изложения прямой поддержки западными странами территориальной целостности Азербайджана, думаю, что это произойдет в свое время. На самом деле, время уже наступает. И важно то, что сама Армения сейчас более открыто, чем некоторые друзья Армении на Западе, говорит о фактическом ее признании.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал, в частности, Президент Ильхам Алиев 3 мая на четвертой международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему" в Шуше, посвященной 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.

Напомнив, что Армения подписала Пражскую декларацию в октябре прошлого года и в том же месяце - Сочинскую декларацию, где выразили своё согласие на принятие Алма-Атинской декларации 1991 года за основу нормализации отношений, глава государства сказал: "В Алма-Атинской декларации фактически очерчены и признаны в качестве административных и официальных границы бывших республик СССР. Это означает, что они уже согласились, что Карабах - это Азербайджан. А я недавно сказал, что им просто нужно сказать последнее слово. Они сказали "А", теперь они должны были сказать "Б", они должны произнести то, что сказал я, что Карабах - это Азербайджан, я жду этого. Я надеюсь, что это время наступит".