Президент Ильхам Алиев: Азербайджан станет намного сильнее в результате геополитических изменений

Именно стратегия, правильный анализ ситуации, а также принципиальная политика определяют то, в результате чего геополитические изменения не станут создавать для вас проблем, а наоборот, превратятся в возможности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал, в частности, Президент Ильхам Алиев 3 мая на четвертой международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему" в Шуше, посвященной 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.

"Если страны начинают маневрировать, как, например, то, что мы видим сейчас в Армении, то это - попытка маневра, попытка усидеть сейчас не на двух стульях, а я думаю, минимум на четырех стульях, что невозможно. Что касается Азербайджана, будь то наша политика в области регионального развития, наша политика в международных делах, в вопросах, связанных с территориальной целостностью стран, то она абсолютно ясна, абсолютно свободна от каких-либо интересов текущей ситуации. И я считаю, что Азербайджан станет намного сильнее в результате геополитических изменений", - отметил глава государства.