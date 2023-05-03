Президент Ильхам Алиев: Перед нами стоит такой огромный вызов, как восстановление Карабаха и Восточного Зангезура

Перед нами стоит такой огромный вызов и такая большая задача, как восстановление Карабаха и Восточного Зангезура. Нам не нужны проблемы ни с одной страной, особенно с соседней.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал, в частности, Президент Ильхам Алиев 3 мая на четвертой международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему" в Шуше, посвященной 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.

"Но всё произошло после того, как мы установили камеры вдоль дороги между Лачином и Ханкенди. Мы обнаружили регулярное движение иранских грузовиков в Карабах, что было абсолютно незаконно, поскольку Иран признает территориальную целостность Азербайджана и не должен делать подобные вещи", - подчеркнул глава государства