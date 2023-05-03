Президент Ильхам Алиев: Азербайджан всегда поддерживал планы соседей по Каспию использовать его инфраструктуру для экспорта своих ресурсов

Азербайджан всегда поддерживал планы соседей по Каспию использовать его инфраструктуру для экспорта своих ресурсов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал, в частности, Президент Ильхам Алиев 3 мая на четвертой международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему" в Шуше, посвященной 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.

Глава государства напомнил, что в течение многих лет нефть из Туркменистана поставляется через Азербайджан по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. "Возможно, вы не знаете, но я могу сказать вам, что даже часть российской нефти, которую Россия добывает на Каспии, поставляется в Джейхан через Азербайджан. И насколько я помню, в Джейхан ежегодно поставляется более 2 миллионов тонн, где-то около 2,5 миллиона тонн российской нефти. То есть это, как вы знаете, коммерческие вопросы. И я считаю, что нам не нужно ждать каких-то геополитических изменений, каких-то политических преимуществ. Если Россия решит поставлять свою нефть через Баку-Тбилиси-Джейхан, потому что это выгоднее, она сделает это. Сегодня мы являемся транзитной страной для нефти, поступающей из России, Туркменистана и Казахстана. Если объемы нефти будут расти, мы будем только рады - кто откажется от более крупных транзитных платежей?", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.