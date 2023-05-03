Президент Ильхам Алиев: Сейчас наше посольство в Тегеране закрыто, потому что для меня безопасность и жизнь моих людей важнее

Сейчас наше посольство в Тегеране закрыто, и это было моим решением, потому что для меня безопасность и жизнь моих людей важнее, чем могут представить в Иране.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал, в частности, Президент Ильхам Алиев 3 мая на четвертой международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему" в Шуше, посвященной 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.