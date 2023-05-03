Президент Ильхам Алиев: Только вместе Азербайджан и Грузия могут достичь поставленных целей

Азербайджан и Грузия всегда поддерживают связь и стараются еще больше скрепить отношения между двумя странами. Существует высокий уровень взаимопонимания, что только вместе мы можем достичь поставленных целей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал, в частности, Президент Ильхам Алиев 3 мая на четвертой международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему" в Шуше, посвященной 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.

Глава государства подчеркнул, что для Грузии и Азербайджана взаимосвязи и партнерство в транспортировке, энергетике и во многих других областях являются важным фактором энергетической и транспортной безопасности.