Президент Ильхам Алиев: Зангезурский коридор важен не только для Азербайджана и Армении, но и в мировом масштабе

Зангезурский коридор имеет большой потенциал и может стать одним из продолжений проекта "Один пояс, один путь", а также частью коридора Север-Юг.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал, в частности, Президент Ильхам Алиев 3 мая на четвертой международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему" в Шуше, посвященной 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.

Глава государства отметил, что Зангезурский коридор важен не только для Азербайджана и Армении, но и в мировом масштабе. "Так как мы ожидаем роста количества грузов, роста объемов грузов. Чем больше у нас дорог, тем лучше", - подчеркнул он.