Президент Ильхам Алиев: У нас большие ожидания в отношении будущей деятельности свободной экономической зоны «Алят»

У нас большие ожидания в отношении будущей деятельности свободной экономической зоны (СЭЗ) "Алят", которая имеет очень прочную правовую основу, а правила зоны, я думаю, должны быть очень привлекательными для инвесторов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал, в частности, Президент Ильхам Алиев 3 мая на четвертой международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему" в Шуше, посвященной 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.

Глава государства подчеркнул, что зона находится в процессе завершения. "Я имею в виду установку первых объектов инфраструктуры. Так что, мы хотим использовать эту возможность и стать местом для производства для большего количества бизнес-возможностей, принимая во внимание улучшающийся бизнес-климат в Азербайджане, большие реформы в области налогообложения и таможенного администрирования, а также и реформы по прозрачности всей нашей финансовой системы в целом. Я считаю, что есть большой потенциал. Плюс, конечно, географическое положение. Потому что Азербайджан, как я уже сказал, это страна не только коридора Восток-Запад, но и коридора Север-Юг. Мы находимся как раз на стыке. Все транспортные пути открыты, и почти все они полностью модернизированы", - добавил Президент Ильхам Алиев.